الاتحاد الأوروبي يحذر الصين من أنه سيكون أكثر حزما بشأن التجارة العادلة

حذر كبير المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، الصين خلال رحلته إلى البلاد، من أن التكتل سيكون أكثر قوة في دعم المنافسة العادلة والدفاع عن مصالحه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، قوله اليوم الاثنين، في ملاحظات معدة سلفا لقراءتها في خطاب رئيسي بجامعة تسينجهوا، "إن الافتقار إلى المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص من جانب الصين، إلى جانب التحولات الجيوسياسية الأوسع، كلها أجبرت الاتحاد الأوروبي على أن يصير أكثر حزما".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بالمنافسة. فهو يجعل شركاتنا أقوى وأكثر ابتكارا. إلا أن المنافسة يجب أن تكون عادلة، وسنكون أكثر حزما في التعامل مع الظلم".

جدير بالذكر أن رحلة دومبروفسكيس تتزامن مع الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاجراءات التجارية الدفاعية المتاحة له.