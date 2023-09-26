حكم يمنع شركة الخطوط النمساوية من استخدام دعاية مضللة عن حماية المناخ

أصدر القضاء النمساوي، حكما يمنع شركة الخطوط الجوية النمساوية، المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، من استخدام دعاية مضللة تتعلق باستخدام وقود مستدام.

ونشرت جمعية معلومات المستهلك (في كيه آي) اليوم الاثنين، الحكم الذي يحظر على الشركة الدعاية مستقبلا باستخدام عبارات مثل :" سافر معنا بطريقة محايدة لثاني أكسيد الكربون".

كانت منظمة المستهلكين رفعت دعوى قضائية ضد الشركة النمساوية بعد أن عرضت الشركة على ركاب خيار إعادة التزود بوقود (إس ايه إف) المستدام لرحلات جوية إلى فينيسيا.

يذكر أن وقود (إس ايه إف) يتم تصنيعه من زيت طعام معاد تدويره بدلا من النفط. وأخذت الجمعية على الشركة أن استخدام عبارات مثل "100% إس إيه إف" أثار انطباعا خاطئا بأن هذه الرحلات تم تنفيذها بطريقة محايدة مناخيا.

وقضت المحكمة الإقليمية في بلدية كورنويبورج شرقي النمسا، أن منظمة حماية المستهلكين لها الحق، وقالت إن الشركة لم تذكر أنه لا يمكن في الوقت الحالي إضافة ما لا يزيد عن 5% من الوقود البديل إلى الكيروسين التقليدي وذلك لأسباب فنية ،مشيرة إلى أن الشركة لا تستخدم سوى نسبة تبلغ 0.4% من وقود (إس ايه إف).

وتابعت المحكمة في حكمها أن الدعاية لم تشر إلى أن الحجز الطوعي للرحلات بوقود (إس إيه إف) يرفع من سعر التذكرة بنسبة تزيد عن 50%.