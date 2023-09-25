مدينة مرسى مطروح: بدء اتخاذ كل الاستعدادات لموسم الشتاء والسيول

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن بدء اتخاذ كل الاستعدادات لموسم الشتاء والسيول، بالتنسيق مع جميع المديريات والهيئات المعنية بالمحافظة.

وأوضح أنه جار المرور على جميع السدود ومخرات السيول، مع كل من هيئة الطرق والكباري، الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، الموارد المائية والري، جهاز التعمير ومديرية الإسكان، إدارة المتابعة بمجلس المدينة، رؤساء القرى والجهات المعنية للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار لمتابعة مدى جاهزيتها لموسم الشتاء.

وأكد أنه تم المرور على الطريق الساحلي الدولي حتى قرية حلازين غرب المدينة للتأكد من سلامة المعديات،ومخران السيول بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القري التابعين للمركز، وذلك فى إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول.

وأشار إلى أنه سيتم عمل خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي شرقا وغرباً بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية للمرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول، لتطهير وتنظيف المخرات وجاري أعمال التطهير، لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار.

وتاشد، المواطنين، بعدم الشروع في البناء المخالف والعشوائي في مجري السيل خاصة بمنطقة الكيلو ٤ أسفل، وادي إسماعيل وتويويع ومناطق بوادي الرمل والخروبة؛ حفاظاً على أرواح الجميع من خطر السيول والأمطار بتلك المناطق.