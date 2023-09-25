الجامعة العربية تعقد الاجتماع الـ15 للفريق العربي لسلامة الغذاء

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في القطاع الاقتصادي- إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الخامس عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، اليوم الاثنين، عبر خاصية الاتصال المرئي.

ويناقش الفريق العربي عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، ومنها النظر في وثيقة البنود المرجعية للفريق، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، وذلك بعد تضمين ملاحظات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الوثيقتين، تمهيدا لرفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في إقرارهما.

كما يناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات الفرق المصغرة المنبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، والمعنية بإعداد وتعديل الوثائق التي يتم الاتفاق على إعدادها، حيث يعتبر بند دائم على جدول أعمال الفريق لمتابعة نتائج اجتماعات الفرق والوقوف على أخر المستجدات.

ويبحث الفريق العربي النسخة النهائية من مبادرة السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، بعد تضمين ملاحظات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بها، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.

على صعيد آخر، يعمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء حالياً على وضع آلية تمكنه من متابعة القضايا الناشئة وآخر المستجدات الخاصة بسلامة الغذاء والمواضيع الهامة المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، وذلك لمواكبة التطورات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء والتي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.

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