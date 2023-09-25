قال وزير الطاقة المتجددة الهندي بوبندر سينج بهالا، إن الهند تتوقع إضافة 25 جيجاوات من الطاقة المتجددة خلال السنة المالية الحالية حتى مارس المقبل، مقارنة بـ15 جيجاوات في العام الماضي.



وأضاف بهالا أن الهند لديها ما يكفي من الأراضي لتلبية هدفها المتمثل في توليد 500 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال بهالا إن ولاية راجستان وحدها خصصت 11 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الهند الخاصة بالحصول على الطاقة المتجددة حتى عام 2030.



وأضاف بهالا أن الهند ستواصل بناء مجمعات ضخمة للطاقة المتجددة لتسريع عملية التنمية.