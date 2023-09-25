«لا شيء من غير ذاكرة، الإنسان، الحيوان، النبات، الماء، حتى جدران البيوت لا تفتقر لذاكرة تخصها».

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات أبو الرواية الكويتية، الكاتب والأديب الكبير «إسماعيل فهد إسماعيل»، الذي عرف أيضا بمؤسس عالم الرواية الحديثة في الأدب الكويتي لما قدمه من أعمال أدبية متنوعة في فنون متعددة ما بين الرواية والنقد والمسرح، بالإضافة إلى احتضانه للأقلام الشابة من الكتاب بقراءة أعمالهم وتقديمها للقارىء العربي.

الميلاد والنشاة:

ولد إسماعيل فهد إسماعيل في قرية السبيليات جنوب مدينة البصرة بالعراق في 1 يناير عام 1940، وقد تجلت ذكريات الميلاد والنشأة من خلال كتابة أحداث روايته الشهيرة السبيليات التي صدرت عام 2015، وتحدث من خلالها عن معاناة الشعب العراقي أثناء الحرب ما بين العراق وإيران وخاصة المرأة العراقية.

وما بين العراق بلد الميلاد والكويت التي يحمل جنسيتها واختار أن يعيش فيها حتى لحظاته الأخيرة تشكلت هوية إسماعيل فهد إسماعيل وانتمائه اليساري الذي تجلى في الكتابة عن البسطاء والبحث عن حقوقهم.

كانت بداية سنوات استقراره بدولة الكويت أثناء دراسته الجامعية للأدب والنقد، فقد تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، لينتقل مرة ثانية للحياة ما بين العراق والكويت أثناء العمل في مجال التدريس لمدة 11 عام، بالإضافة إلى العمل في مجال الإعداد والإخراج الإذاعي لمدة 3 سنوات، كما عمل مديرا لأحد شركات الإنتاج الفني.

الأهتمام بالكتابة عن الواقع العربي:

هذا التنقل وتلك النشأة ما بين بلدين تحمل كل منهما حضارة عريقة وعادات وتقاليد مختلفة، انعكس على شخص إسماعيل فهد إسماعيل في الاهتمام بالقضايا العربية التي كانت جزء لا يتجزأ من أعماله بل وصل الأمر إلى أن خصص سلاسل أدبية من أجل رصد إشمالية تاريخية أو قضية عاشتها تلك الدولة العربية التي كان منها مصر من خلال السلسلة الروائية التي عرفت بثلاثية النيل وهي عبارة عن ثلاثة أعمال روائية؛ رواية النيل يجري شمالا "البدايات" عام 1983، رواية النيل يجري شمالا "النواطير" عام 1984، ثم الجزء الأخير بعنوان النيل الطعم والرائحة عام 1989، وقد سلط الضوء من خلال هذه الثلاثية على صراعات المماليك عقب خروج الحملة الفرنسية من مصر من خلال هلال شخصية مراد بك كرمز لحكم الطغيان والإقطاع.

كما تناول الواقع العراقي سياسيا واجتماعيا من خلال رباعيته الروائية؛ رواية كانت السماء زرقاء عام 1970، رواية المستنقعات الضوئية عام 1971، رواية الحبل عام 1972، ورواية الضفاف الأخرى عام 1973، ليعود مرة أخرى بعد سنوات إلى التاريخ العراقي من خلال رواية السبيليات عام 2015.

وعن الشأن اللبناني كتب رواية الشياح عام 1976، فتناول من خلالها بدايات الحرب الأهلية التي أدمت التاريخ اللبناني والعربي على حد سواء.

أما عن الواقع الفلسطيني فقد تطرق له في كافة أعماله الأدبية حتى كانت أشهر أعماله الأدبية التي جاءت بعنوان على عهد حنظلة، والتي صدرت عام 2017، وقد أرخ من خلالها لسيرة الرسام والمناضل الفلسطيني، الشهيد ناجي العلي.

الكتابة عن الشأن الكويتي في مراحل مختلفة:

خلال هذه الوقفات أمام الواقع العربي كانت الكويت حاضرة في أعماله بكافة الأحداث السياسية والاجتماعية، السلبي منها والإيجابي، فقد سعى من خلال هذه الأعمال إلى تغيير الواقع، فهو يعد أول من سلط الضوء على قضية المواطنين البدون بدولة الكويت من خلال أحداث رواية في حضرة العنقاء والخل الوفي عام 2013، ثم تطرق إلى قضايا العمالة المنزلية من خلال أحداث رواية بعيدا إلى هنا عام 1997، ومنها إلى قضية الأسرى الكويتيين في العراق من خلال أحداث رواية طيور التاجي عام 2014، ثم رحلته في التاريخ الكويتي من خلال رواية الظهور الثاني لابن لعبون عام 2015.

حققت هذه الأعمال شهرة واسعة بين القراء المهتمين بالقراءة عن الشأن الكويتي، لكن تظل أهم هذه الأعمال هي السباعية الشهيرة التي أعتبرها النقاد وثيقة جاءت فيما يقرب من 2500 صفحة بعنوان إحداثيات زمن العزلة عام 1996، يرصد من خلالها فترة الغزو العراقي للكويت (أغسطس 1990_ فبراير 1991).

البداية الأدبية في القاهرة برعاية الشاعر صلاح عبدالصبور:

ما بين القضايا العربية والواقع الإنساني، والكتابة في النقد والمسرح، ومتابعة الإنتاج الأدبي العربي والعالمي لم ينضب إنتاج إسماعيل فهد إسماعيل، بل سعد القراء بهذا الإنتاج الغزير الذي بدأ في القاهرة عام 1970 بعنوان كانت السماء زرقاء، وقد لاقت نجاح لافت في ذلك الوقت، فكتب عنها الشاعر الكبير الراحل صلاح عبدالصبور مقدمة قدمت إسماعيل فهد إسماعيل إلى عالم الأدب كأديب فرض أسلوبه وتوجهه على الوسط الأدبي ولا نملك حياله سوى الاعتراف به والقراءة عن هذا الخط الجديد، حيث قال: «كانت الرواية مفاجأة كبيرة لي، فهذه الرواية جديدة كما أتصور. رواية القرن العشرين. قادمة من أقصى المشرق العربي، حيث لا تقاليد لفن الرواية، وحيث ما زالت الحياة تحتفظ للشعر بأكبر مكان. ولم يكن سر دهشتي هو ذلك فحسب، بل لعل ذلك لم يدهشني إلا بعد أن أدهشتني الرواية ذاتها ببنائها الفني المعاصر المحكم، وبمقدار اللوعة والحب والعنف والقسوة والفكر المتغلغل كله في ثناياها».

إنتاجه الأدبي ما بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح والنقد الأدبي:

ومن هنا استمر الإنتاج الأدبي الذي تعدى 40 عمل أدبي؛ ملف الحادثة 67 عام 1974، الطيور والأصدقاء عام 1979، خطوة في الحلم عام 1980، الشمس في برج الحوت عام 1996، الحياة وجه آخر، قيد الأشياء، دوائر الاستحالة، ذاكرة الحضور، الأنابيليون، والعصف في نفس العام 1996.

وفي عام 1997 صدرت رواية يحدث أمس، ثم الكائن الظل عام 1999، سماء نائية عام 2000، للحدث بقية "ابن زيدون" عام 2008، مسك عام 2009، ما لا يراه نائم عام 2009، عندما رأسك في طريق واسمك في طريق أخرى عام 2011، هذا جزء من الأعمال الروائية.

كما كتب عدة مجموعات قصصية ومنها؛البقعة الداكنة،

الأقفاص واللغة المشتركة عام 1974، بالإضافة إلى مجموعة من الدرايدسات النقدية؛ القصة العربية في الكويت عام 1980، الفعل والنقيض في أوديب سوفوكل عام 1980، فضلا عن مسرحية واحدة بعنوان 1980.

كما صدرت أعماله القصصية كاملة في كتاب واحد بعنوان

الاقتراب من الحدود المحرمة عام 2015.

الجوائز الأدبية

حصل إسماعيل فهد إسماعيل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية في مجال الدراسات النقدية عام 2002، كما وصلت روايته في حضرة العنقاء والخل الوفيّ إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2014.

ولم يقتصر الاحتفاء بالكاتب إسماعيل فهد إسماعيل على الجوائز الأدبية فقد تناول الناقد العراقي حسين السكاف رواية يحدث أمس في مقال نقدي تفصيلي نشر في جريدة إيلاف الإلكترونية وجريدة المدى البغدادية.

رحل إسماعيل فهد إسماعيل بهدوء صباح اليوم التالي لحضوره ندوة أدبية عن روايته الأخيرة صندوق أسود آخر، في 25 سبتمبر عام 2018.