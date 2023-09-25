أفادت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، بمقتل متحول جنسيا وسط العاصمة العراقية بغداد بإطلاق نار من دراجة سائق «دليفري».

وقالت إن سائق دراجة دليفري أطلق النار على شخص متحول جنسيا يدعى (نور BM) في منطقة المنصور وسط بغداد وأرداه قتيلا بثلاث رصاصات في الصدر والرقبة.

وأضاف، أن القتيل من مواليد 2000 وينشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد العراق ضجة كبيرة، في أعقاب مقتل طفلة تدعى ريتاج، مع إحراق جثتها.

وقبل أسبوعين، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، القبض على أحد مرتكبي جريمة قتل الطفلة ريتاج البديري ابنة الـ9 سنوات.

وأوضحت شرطة بابل في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة امرأة تبلغ من العمر 36 سنة.

سبق ذلك، إعلان شرطة بابل العثور على جثة طفلة مفقودة مقتولة بطريقة شنيعة داخل منزل، حيث تم القبض على ساكنيه، مشيرة إلى أن المنزل يقع في ناحية الإسكندرية شمال المحافظة.