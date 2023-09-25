الولايات المتحدة تخصص 522 مليون دولار لتعزيز نظام الطاقة في أوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا على مذكرة تفاهم ستحصل كييف بموجبها على ما يصل إلى 522 مليون دولار لتعزيز قوة نظام الطاقة لديها.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا في بيان لها، أن كييف ستحصل على مساعدات جديدة لقطاع الطاقة بقيمة 422 مليون دولار وستخصص 100 مليون دولار أخرى لتنفيذ إجراءات بعينها تشمل إصلاحات. وذكرت أن هذه المخصصات ستساعد أوكرانيا على استعادة البنية التحتية الحيوية للكهرباء وإصلاح قطاع الطاقة وانتقاله بعد الحرب مع روسيا إلى اقتصاد تنافسي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في فبراير الماضي، تقديمها مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار، منها 250 مليونا لدعم بنيتها التحتية للطاقة التي تأثرت بالضربات الروسية.

وتتبادل كييف وموسكو، باستمرار، الاتهامات حول وضع منشآت الطاقة الأوكرانية، حيث تتهم الأولى جارتها بتعمد استهداف مولدات الطاقة ومحطات إنتاج الطاقة النووية لأغراض عسكرية، فيما تنفي الثانية ذلك وذلك في إطار الحرب المستمرة بين الطرفين منذ فبراير من العام 2022.