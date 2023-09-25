استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس، تراجعا جديدا بسيطا لمعدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال أغسطس الماضي، بما يعكس تحسن أداء سلاسل الإمداد وتراجع تكاليف الاستيراد وهو ما يدعم موقف مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) بشأن تثبيت السياسة النقدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بلغ خلال الشهر الماضي 3.4% سنويا، في حين كان متوسط توقعات المحللين 3.5%.

كما تراجع معدل التضخم العام في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 4% وهو ما جاء متفقا مع التوقعات مقابل 4.1% في الشهر السابق.

وتعتبر بيانات التضخم الصادرة اليوم الأخيرة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لمراجعة السياسة النقدية في أكتوبر المقبل. وفي أخر اجتماع للجنة في أبريل الماضي أبقت على السياسة النقدية دون تغيير.