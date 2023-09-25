الفيلم الوثائقي مئوية هيكل يستعرض أبرز الأحداث التي عاصرها الأستاذ

شهدت احتفالية مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل، أحد أهم رموز الصحافة المصرية، وأبرز مؤرخ وكاتب للتاريخ المعاصر، مساء السبت الماضي، في المتحف القومي للحضارة المصرية، عرض فيلم تسجيلي تضمن أبرز الأحداث التي عاصرها مثل حرب اليمن وحريق القاهرة وثورة يوليو ونكسة ٦٧ وحرب الاستنزاف وثورة يناير، وانتخاب محمد مرسي رئيسا ثم الثورة عليه في يونيو ٢٠١٣، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أم متعلمة تغير مسار حياة الأستاذ

يبدأ الفيلم التسجيلي بشهادة زوجته، السيدة هدايت تيمور، والتي قالت إن الراحل ولد في منزل جده قريبًا من مسجد سيدنا الحسين، وكانت أمه متعلمة بينما والده أُمي، والتحق في صغره بكُتاب سيدي معاذ بجوار المنزل.

وفي لقطات تليفزيونية أرشيفية، يروي الأستاذ هيكل أن والدته كانت تقرأ لوالده بصوت عالٍ سيرة الظاهر بيبرس والأميرة ذات الهمة، الأمر الذي أثّر في تكوينه ونشأته منذ الصغر.

والتحق الأستاذ بالمدرسة ضد رغبة والده الذي كان ينوي إلحاق ابنه بالأزهر، وانتقلت الأسرة بعدها للعيش في شارع فاروق حيث مدرسة خليل أغا، ثم ظهر التحدي الأول في حياة «هيكل» العملية وهو إصرار الوالد على عمل ابنه في التجارة.

ثم التحق الأستاذ هيكل بعد ذلك بمدرسة التجارة المتوسطة وتخرج فيها، ثم حصل على دورات تدريبية للغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية، وبدأ في حضور محاضرات للصحفي الأمريكي إلمو سكوت واتسون، والتي غيرت حياته وأشعلت الرغبة داخله ليكون مراسلًا حربيًا.

التجربة الصحفية الأولى

في 8 فبراير دخل هيكل صحيفة the Egyptian gazette للمرة الأولى، ويرى الكاتب الكبير أنه كان محظوظًا لأنه بدأ مع الصحافة العالمية. ثم توجه بعد ذلك في مهمة لتغطية الحرب في العلمين سنة 1942، وكان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط.

انتقل بعد ذلك «هيكل» للعمل في الصحافة المصرية، بتوصية من رئيس التحرير هارولد إرل، وفي «آخر ساعة» حاور هيكل كل أطراف العمل السياسي في مصر، ثم طلب من «أخبار اليوم» اعتماده كمراسل الشرق الأوسط، وغطى خلال تلك الأعوام انقلابات وحروب من اليونان وحتى كوريا، لكن الأهم في مسيرته كانت حرب فلسطين.

وحصل هيكل على جائزة فاروق الأول للصحافة عن تغطيته لتداعيات وباء الكوليرا في مصر في نفس العام 1948، وفي مارس 1951 اشتعلت الأزمة في إيران وسافر الكاتب الصحفي إلى طهران، ليصدر بعدها كتابه الأول «إيران فوق بركان». وبعد حريق القاهرة بعدة شهور وقبل ثورة يوليو، اختير الصحفي الشاب رئيسا لتحرير مجلة «آخر ساعة»، كأصغر رئيس تحرير تعرفه الصحافة المصرية في عمر الـ28.

تلاق فكري بين هيكل وعبدالناصر

بعد ثورة يوليو، تعمقت علاقة الأستاذ بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظهر أول تلاق فكري بينهما في كتاب «فلسفة الثورة»، وبدأت العلاقة بين هيكل وعبدالناصر في ظلال أحلام كبرى ومعارك دولية، وحركة استقلال وطني وإفريقي وعربي من المحيط إلى الخليج.

وفي ذلك الوقت ضمت الأهرام أهم العقول والمبدعين في مصر، ثم جاء يونيو 1967. وفي ظل مساحة حرية أكبر في تلك الفترة، كان دور الأهرام وهيكل في النقد الذاتي وضرورة الإصلاح.

في عام 1970 طلب عبدالناصر من هيكل أن يتولى منصب وزير الإرشاد الذي رفضه قبل ذلك، وقبِل هيكل المنصب نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وفي سبتمبر من نفس العام توفي جمال عبدالناصر، واستقال هيكل من الوزارة بعد تولي الرئيس الجديد وبدأ مشواره مع الكتابة للعالم.

نقلة حقيقة في حياة الكاتب الكبير

يعتقد حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل، بأن النقلة الحقيقة في حياة والده حدثت عندما بدأ النشر باللغة الإنجليزية وكتابه the Cairo documents» عبدالناصر والعالم» الصادر عام 1971، وتمت تغطيته من صحيفة Sunday TIMES.

ومطلع عام 1972 بدأ الخلاف المبكر مع السادات حول السياسات الخارجية وحالة اللا حرب واللا سلم، ولكن لتطورات الأمور واقتراب معركة التحرير، تم تجميد الخلافات مؤقتًا، وطلب السادات من هيكل كتابة خطاب التوجيه الاستراتيجي لحرب أكتوبر.

ثم تجددت الخلافات بين هيكل والسادات حول أسلوب التفاوض مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، وترجى الصحفي الرئيس المصري ألا يفاوض «كيسنجر» بنفسه.

مواقف مصطدمة مع السادات تنتهي باعتقال هيكل عام 1981

اختلاف هيكل مع سياسات السادات الخاصة بالتفاوض مع إسرائيل، أدى إلى تحويل الكاتب إلى المدعي العام الاشتراكي وسحب جواز سفره، واستمر الكاتب في مواقف الاختلاف مع رئيس الجهورية سواء في المقالات أو الكتب، كما نشر وقائع التحقيق كاملة في كتاب، وانتهت التحقيقات بحفظها.

وبسبب مواقف هيكل المصطدمة بسياسات الرئيس السادات، تم اعتقاله في سبتمبر 1981 ضمن موجة اعتقالات طالت رموز الحركة الوطنية المصرية تخطت السياسيين، لتصل إلى رمز ديني كالبابا شنودة الذي وضع تحت الإقامة الجبرية.

تفاؤل في بداية زمن مبارك ينتهي بتنبؤ بالثورة على السلطة

بعد اغتيال السادات وتولي الرئيس محمد حسني مبارك تم الإفراج عن المعتقلين، ليستقبلهم الرئيس الجديد في قصر القبة، وعن هذا اللقاء، يقول الكاتب الكبير: «حسب ما سمعته من الرئيس الجديد فإنه لا شروط مسبقة، وفي الحقيقة هو شخص ولد مرتين في عاصفتين من النار والدم وما سمعته منه اليوم واعد جدًا، وعن نفسي أتمنى دعمه بما أستطيع وأتمنى له النجاح».

وكانت أولى أزماته في زمن مبارك عندما نشره كتابه الأهم من حيث المبيعات والانتشار، الذي أثار عاصفة لم تهدأ «خريف الغضب»، وفي منتصف الثمانينات عاد هيكل للكتابة في الصحف المصرية، إلا أنه اصطدم بعدم نشر 6 مقالات عن سياسة مصر وقتها.

وكانت كلمة هيكل عن السلطة التي شاخت بداية لموقف غاضب تنبأ فيه لما انتهت إليه سلطة مبارك، وتصاعد الخلاف حتى محاضرة الجامعة الأمريكية عام 2002.

واستمر اشتباك هيكل مع الشأن العام المصري بصيغ مختلفة وأمام تحقق ما توقعه مبكرا، جاء حواره مع المصري اليوم عام 2009، ليطرح فكرة مدوية: (على مبارك أن يفسح المجال لفترة انتقالية يتولاها مجلس أمناء للدولة والدستور).

انحياز لشباب 25 يناير ومرشح الضرورة عبدالفتاح السيسي

ومع اللحظة الأولى انحاز الأستاذ لشباب 25 يناير، فكان حديث هيكل يدور حول ضرورة وجود سلطة قوية تجمع شمل البلد، أو كما قال في حوار مع الأهرام: نحن أمام لحظات فارقة في حياة الأمم فيها مخاطر بلا سقف ولا أرض

وبالرغم من انحياز هيكل لمن وصفه بـ«مرشح الضرورة» عبدالفتاح السيسي؛ لاحتياج مصر لسلطة قوية، فإن هذا الموقف لم يمنعه من إبداء آراء مغايرة، ثم رحل عن عالمنا بعد أن عاش أحلاما كبرى لوطن استحق بعبقرية المكان هذه الأحلام.

طاقم عمل الفيلم الوثائقي

المنتج الفني وسيناريو: محمود التميمي، موسيقى: تامر كروان، منتج منفذ: شركة MEDIA CLINIC PRO، مدير تصوير: محمد عجيب، POST PRODUCTION:أحمد سيد أسامة يوسف، مونتاج: أسامة الديب، تعليق صوتي: أيمن إبراهيم، أرشيف بصري: د. خالد عبدالرحمن، تصحيح ألوان: عبدالرحمن عوض، مكساج: محمود سعد، فريق بحث: شهد عطية وتورا كولويان، تنسيق: حيدر خضير، إدارة إنتاج: مصطفى الجوهري، مخرج مساعد: شادي عبدالسلام، المخرج: عماد الغول، شكر خاص: الكاتب الصحفي: مجمد هاني.

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