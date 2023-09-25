استطلاع: أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يريدون استمرار تعزيز التحالف مع أمريكا

خلص استطلاع إلى أن أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يؤيدون استمرار تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاستطلاع الذي شمل 1238 شخصا يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر، وأجرته منظمة جالوب كوريا من 4 حتى 8 سبتمبر الجاري، أظهر أن 6ر91% قالوا إن التحالف الثنائي مهم، كما أعرب 7ر53% عن تأييدهم لاستمرار تعزيز هذا التحالف.

وقال 9ر24% إنه يجب الحفاظ على التحالف، في حين قال 1ر18% إنه يجب خفض التحالف بصورة ثابتة.

وكان الرأي المؤيد لاستمرار تعزيز التحالف بين الدولتين سائدا بصورة خاصة بين من هم في العشرينات من عمرهم (1ر66%) والذين في الثلاثينات (4ر65%) والطلاب (3ر70%).

وأظهر الاستطلاع أن 5ر91% يعتقدون أن أمريكا سوف تدعم كوريا الجنوبية في حال حدوث أمر طارئ، كما أعرب 4ر92% عن اعتقادهم أن كوريا الجنوبية يجب أيضا أن تدعم أمريكا في حال حدوث أمر طارئ.