تعاون بين الجيش الألماني والشركات في البحث عن موظفين

يعزز الجيش الألماني، تعاونه مع الشركات في البحث عن موظفين.



وقالت متحدثة باسم الجيش الألماني ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهدف من ذلك هو ضمان اندماج أفضل للجنود في القطاع الخاص.



ووفقا لتقييم صادر عن خدمة التطوير الوظيفي في الجيش الألماني، كانت هناك اتفاقيات تعاون مع حوالي 4500 شركة في عام 2020، من بينها شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، وشركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" وشركة "أمازون" للشحن، وشركة "ريفه" للمواد الغذائية.



وأعلنت السكك الحديدية أن ضباطا وضباط صف على وجه الخصوص يتولون لديها مسئوليات إدارية تتعلق بتنظيم الأفراد والمواد، والتي تصل أحيانا قيمتها إلى ملايين اليورو.



وفي هذا العام وحده عينت السكة الحديد - بحسب بيانات متحدثة باسم الشركة - أكثر من 25 ألف موظف جديد، في إطار جهود استغلال كل إمكانات سوق العمل.



وكان معهد أبحاث سوق العمل والوظائف ذكر مؤخرا أن ما يسمى بالتوتر في سوق العمل، والذي يصف نسبة الوظائف الشاغرة والأشخاص الذين يبحثون عن عمل، بلغ أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة.



وأشار المعهد إلى أنه عند البحث عن الموظفين، غالبا ما تستخدم الشركات طرق بحث مختلفة للعثور على متخصصين مؤهلين.