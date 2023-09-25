عربات تلفريك جديدة ذاتية القيادة تأخذ السياح إلى الجبال السويسرية

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اعتبارا من ديسمبر، سوف يكون هناك عربات تلفريك شاغرة تتحرك بضغطة زر جاهزة لأخذك إلى أي محطة تختارها على الجبال، ويأتي هذا في ظل مفهوم التكنولوجيا الفائقة لنقل المتنزهين والمتزلجين وقضاة العطلات في الشتاء حول أحد الجبال السويسرية.

وفي نهاية العام الجاري، سوف يستقبل منتجع تزلج في منطقة جريزون بسويسرا نظاما من عربات التلفريك الكهربائية ذاتية القيادة التي يمكنها أن تنقل الركاب بالطلب، بحسب ما أعلنته جهة التشغيل.

وأفاد بيان صادر عن شركة فايسا أرينا جروب السياحية بأن النظام يضمن أن العربات يمكنها التأقلم مع عدد الزوار وأن تتحرك بشكل ذاتي –بدون أي مدخلات بشرية- باستخدام محركات كهربائية مدمجة.

وبعدما يختار الركاب جهتهم بضغطة زر سوف يصلون إلى المحطة المرغوبة على الجبل بدون الاضطرار لتغيير الخطوط.

وسوف تنتقل عربة التلفريك إلى مسار آخر من خلال التغيير داخل المحطة مما يسمح بمزيج مرن من المقاصد المختلفة بدون الحاجة لاستقلال عربات تلفريك تسير على خط مختلف.

ولتجنب وجود عربات تلفريك شاغرة تسير بدون ركاب، تنتظر العربات في المحطة حتى تتلقى طلبا لرحلة.

وتسير عربات "فليم اكسبريس" بين محطتي فليمس وفوبا وكذلك فوبا وشتارتجيلز ومن المقرر أن تبدأ العمل في 15 ديسمبر لخدمة موسم شتاء 2023 – 2024 .