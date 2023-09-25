شولتس يعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل تحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين في مؤتمر الطيران الوطني في هامبورج، إنه من المقرر أن يتعرض قطاع الطيران في ألمانيا لتغيرات جذرية خلال الأعوام المقبلة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصبح رائدة في مجال تحقيق الحياد المناخي بقطاع الطيران.

وقال شولتس "هدفنا الكبير واضح: نريد أن يتحقق الحياد المناخي بحلول عام 2045، مع الاستمرار في كوننا دول ناجحة صناعيا تتمتع بمزيد من فرص النمو".

وأضاف أن قطاع الطيران مسئول عن أقل من 3% من الانبعاثات الكربونية. وأوضح "من الواضح أن هذه النسبة يجب أن تصبح أقل".

وأشار إلى أن قطاع الطيران الألماني يعد رائدا بالفعل في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. كما أعرب شولتس عن ثقته بـ"مستقبل جيد للغاية" لقطاع الطيران في ألمانيا.

وقال المدير التنفيذي لشركة "لوفتهانزا" الألمانية كارستن سبور، في إشارة إلى الأعوام الصعبة خلال جائحة كورونا "قطاع الطيران عاد".

وفيما يتعلق بلوفتهانزا، قال سبور: "نحن نقوم بعمل رائع". ويذكر أن لوفتهانزا حصلت على مساعدات حكومية بقيمة مليارات اليورو خلال جائحة كورونا.