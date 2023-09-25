الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو يقرر بيع جزءا من مجموعته الفنية الفريدة بمزاد علني

قرر الممثل الفرنسي، جيرار ديبارديو، أن يبيع جزءا من مجموعة التحف الفنية التي يقتنيها، حيث سيتم بيع نحو 250 عملا يمتلكها النجم السينمائي في مزاد علني بباريس يومي الثلاثاء والأربعاء.



ومن المتوقع أن تٌعرض في المزاد منحوتات للفنان والنحات الفرنسي الشهير، أوجست رودان، ولوحات ورسومات للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، بالاضافة إلى أعمال للفنانين جورج براك وفرناند ليجر وألكسندر كالدر.



وتعد إحدى القطع الرئيسية في المزاد، هي قطعة برونزية للنحات جيرمين ريتشييه، يقدر ثمنها بما يصل إلى 800 ألف يورو (851 ألفا و400 دولار). كما تتوقع دار مزادات "درو" أن يتراوح إجمالي العائدات بين 3 ملايين و5 ملايين يورو.



جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي يحقق مع ديبارديو – الذي شارك في نحو 200 فيلم - بتهمة الاغتصاب منذ أواخر ديسمبر من عام 2020.



ومن جانبه، نفى الفنان الفرنسي (74 عاما) هذه الاتهامات.