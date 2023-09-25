قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتبر أرمينيا حليفتها وستظل على اتصال مع قيادتها، لكنها ترفض محاولات يريفان إلقاء اللوم على موسكو في الوضع في ناجورني كاراباخ.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستعمل على ضمان احترام حقوق عرقية الأرمن في كاراباخ، بحسب وكالة "رويترز".

وشنت أذربيجان، الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الأرمنية، وطالبت الأرمن بإلقاء أسلحتهم وحل الحكومة الانفصالية.

وبعد يوم واحد، وافقت سلطات ناجورني كاراباخ على المطالب، لكن المحادثات حول كيفية إعادة دمج الإقليم الانفصالي في أذربيجان لا تزال مستمرة.

واوضحت السلطات أن المحادثات ستسمح "بتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين نزحوا جراء الهجوم العسكري، إلى منازلهم".

وأضافت أن الطرفين سيبحثان في "إجراءات دخول وخروج المواطنين" من هذه المنطقة.

وشكل إقليم ناجورني كاراباخ محور نزاع مرير. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان، أذربيجان وأرمينيا، حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 وأودت بحياة 6500 شخص.