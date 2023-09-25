جواتيمالا: أكثر من 19 شخصا في عداد المفقودين بسبب الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية في دولة جواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى اليوم الاثنين، أن 19 شخصا على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين بسبب جرف تيارات المياه القوية بأحد الأنهار للعديد من المنازل في مدينة جواتيمالا سيتي بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وعثر رجال الإطفاء في وقت لاحق، على جثة لطفلة عمرها 5 سنوات في الوحل والحطام الذي خلفته الفيضانات في عاصمة جواتيمالا.

وقالت السلطات إن نهر لاس فاكاس، الذي فاض على ضفافه، جرف أكثر من 6 منازل تحت جسر إل نارانجو مساء اليوم الاثنين.

وأفادت محطة إذاعة "إميسوراس أونيداس"، بأن عمال الإنقاذ بحثوا عن المفقودين في الوحل على امتداد 15 كيلومترا من النهر.

يشار إلى أن جواتيمالا هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا الوسطى حيث يبلغ تعداد سكانها نحو 18 مليون نسمة.

وغالبا ما تتسبب العواصف الرعدية هناك في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في موسم الأمطار مع وقوع العديد من الوفيات.