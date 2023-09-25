مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد على ضرورة الوحدة في ليبيا بعد الفيضانات القاتلة

شدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيل يوم الأحد على ضرورة تنسيق أي جهد وطني لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا، وذلك في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت الجزء الشرقي من البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرقي ليبيا بمدينة بنغازي حيث ناقشا جهود الإغاثة المستمرة في المناطق المنكوبة.

وقال باتيلي عبر صفحته على منصة إكس ، تويتر سابقا،"لقد جددت دعوتي لجميع الأطراف الليبية للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".

وأضاف باتيلي: "شددت على ضرورة منح حق الوصول الكامل لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تعمل على تخفيف معاناة المنكوبين."

يشار إلى أنه في 10 سبتمبر تسببت العاصفة دانيال ، القادمة من البحر المتوسط، في أكبر وأسوأ فيضانات منذ عقود في شرقي ليبيا. وتسببت في قتل آلاف الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف، بينما تعرضت البنية التحتية في المنطقة لأضرار بالغة.