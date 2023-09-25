محافظ شمال سيناء ينقل رسالة الرئيس السيسي لأهلها: لن يقترب أي أجنبي من أراضيكم

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بصرف تعويضات للأهالي، مؤكدا أن كل توجيهات الرئيس في اجتماعهما معا الاهتمام بالمواطن السيناوي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي وجه رسالة لأهالي سيناء خلال اجتماعهما منذ أيام قليلة، كان مضمونها: «الرئيس قال مفيش مخلوق أجنبي هيدوس هذه الأرض»- على حد قوله.

وأشار إلى أنه أهل سيناء ضحوا بأبنائهم وأرواحهم لحماية الأراضي المصرية ضد أي تهديد، مؤكدا أن أهالي سيناء حموا الحدود المصرية على مر العصور، ودفعوا ضريبة الدفاع عن الحدود المصرية وحمايتها وتأمينها.

ونوه بأنه لولا تدخل القوات المسلحة بسيناء وإنقاذها من الإرهاب والقضاء عليه، لأصبحت صحراء جرداء، مشددا على أن الجيش المصري ورجال الأمن لن يسمحوا بالتفريط في أي شبر من أراضي سيناء.

وذكر أن الإرهابيون كانوا يزرعون العبوات الناسفة على الطريق الدولي، قبل تدخل القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتطهير أرض الفيروز من أي مخاطر محتملة، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تستهدف المدارس حتى لا يجد الأهالي مكانا يختبئون فيه، الأمر الذي عرض العديد من المنشآت التعليمية لهجمات إرهابية متكررة.