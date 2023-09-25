وزير المالية: توقعات بضخ مليار دولار جديدة من البنك الأسيوي للاستثمار بمشروعات في مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الأسيوي للاستثمار يستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار جديدة في عدد من المشروعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر بلغت 1.3 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار التي عقدت في مدينة شرم الشيخ: "نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع البنك الأسيوي متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.

وأضاف الوزير، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك الاسيوي استطاع الوصول إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم، فوصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعًا تغطي العديد من القطاعات في 35 دولة بقيمة 44 مليار دولار.

وتابع: "لا يزال هناك الكثير الذي نتطلع أن يقدمه البنك للمساهمة في بناء الهيكل المالي العالمي الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات".

وأوضح الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة، وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ 650 مليون دولار.