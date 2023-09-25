السلطات الليبية تعلن انتشال 34 جثة جديدة من وسط البحر قبالة مدينة درنة

أعلنت السلطات الليبية اليوم انتشال 34 جثة جديدة من ضحايا العاصفة دانيال من وسط البحر قبالة مدينة درنة شرقي البلاد.

وذكرت هيئة السلامة الوطنية الليبية في بيان، أن فرقتي الإنقاذ البحري الليبي والجزائري قامتا بانتشال هذه الجثث من البحر، مشيرة إلى أنها تواصل عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الركام.

وتشير آخر إحصائية رسمية ليبية وموثقة لدى وزارة الصحة نشرت يوم السبت الماضي، إلى أن عدد وفيات فيضانات درنة وصل إلى 3845 وفاة.

وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا قبل أسبوعين، مما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات، في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول "مناطق منكوبة".

وقد أعلنت السلطات الليبية في وقت سابق، عن توقيف ستة عشر مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد على خلفية حادثة فيضان مدينة درنة.