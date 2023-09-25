 المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تمزيق المصحف في لاهاي: تؤجج مشاعر المسلمين - بوابة الشروق
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المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تمزيق المصحف في لاهاي: تؤجج مشاعر المسلمين

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
منال عبدالعزيز
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 12:38 ص

أدان رئيس رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي واستنكر بشدة إقدام أحد الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخا من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

ودعا العسومي المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تكرار مثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لنشر قيم التسامح وثقافة الاعتدال وقبول الآخر، كما أنها تحرض على نشر الكراهية والعنف والتطرف.

وأكد العسومي أن مثل هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر أو ذريعة لحرية الرأي والتعبير، وإنما يجب أن تواجه بكل حزم، محملا حكومات الدول التي سمحت بهذا الفعل مسؤولية نشر أفكار التطرف وموجات العنف التي قد تجتاح العالم ردا على هذه الأفعال المشينة.

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