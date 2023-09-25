روسيا تضع مزيدا من القضاة والمسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين لديها

وضعت روسيا المزيد من القضاة والمسئولين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، على قائمة المطلوبين لديها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين، بأن وزارة الداخلية الروسية أصدرت أوامر اعتقال ضد رئيس المحكمة الجنائية الدولية البولندي، بيوتر هوفمانسكي، ونائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية البيروفي، لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، والقاضي الألماني بيرترام شميت.

وتم توقع توجيه اتهامات مختلفة لهولاء الأشخاص.

وبعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، مذكرات اعتقال في مارس الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة خطف أطفال أوكرانيين، وضعت روسيا بالفعل العديد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين لديها.

وفي ذلك الوقت، وصفت المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بأنها "غير مهمة".

جدير بالذكر أن روسيا غزت أوكرانيا في فبراير من عام 2022، وتم اتهامها منذ ذلك الحين بارتكاب جرائم حرب مختلفة خلال فترة الحرب، من بينها التهجير القسري للأطفال الأوكرانيين.