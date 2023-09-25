محكمة أوروبية: قوانين الاتحاد الأوروبي لتنظيم صناعة الخمور لا تحقق أهدافها

قال تقرير لمحكمة المدققين الأوروبية نشر اليوم الاثنين، إن قوانين الاتحاد الأوروبي لتنظيم صناعة الخمور في التكتل لا تحقق الأهداف البيئية وهدف زيادة التنافسية.

وذكرت محكمة المدققين الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر منتج ومستهلك ومصدر للخمور، وتأتي نسبة 80% من خمور الاتحاد من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وقال بيان صحفي إن إنتاج الخمور في الاتحاد منظم بشدة ومدعوم، حيث يحصل مزارعو الخمور على نحو 500 مليون يورو (9ر531 مليون دولار) كل عام لإعادة هيكلة مزارع العنب ويصبحوا أكثر تنافسية.

وخلصت محكمة المدققين الأوروبية المعنية بمراقبة الميزانية إلى أن التمويل المقدم لم يتم استخدامه لتقليل تأثير الصناعة على البيئة والمناخ. وأضافت أنه في بعض الحالات تم استخدامه للتحول إلى إنتاج أنواع من العنب تتطلب المزيد من المياه.

وقال بيان صحفي: "في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تكون الخمور حمراء أو بيضاء أو وردية، لكن طريقة زراعتها نادرا ما تكون خضراء".

وقالت جويل ايلفنجر التي قادت عملية التدقيق: "تعزيز التنافسية في قطاع الخمور ضروري ومهم بشكل خاص للاتحاد الأوروبي، لكنه يجب أن يقترن بتحسين الاستدامة البيئية".

وأضافت ايلفنجر "أقل ما يقال هو أن الاتحاد الأوروبي لم يحقق المطلوب في أي من الهدفين".