العثور على جثة امرأة بين فكي تمساح طوله 4 أمتار في فلوريدا

قالت الشرطة إن تمساحاً يبلغ طوله 4 أمتار قُتل، بعد أن تم رصده في فلوريدا وبقايا امرأة بين فكيه.

وأكد شاهد عيان لوسائل الإعلام المحلية، أنه رأى التمساح في قناة لارغو المائية، وهو يحمل جذع إنسان في فمه.

وأعلن مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس مقتل التمساح، وأكد العثور على بقايا سابرينا بيكهام، البالغة من العمر 41 عاماً، في القناة.

ومن المنتظر أن يحدد التحقيق ملابسات وفاة المرأة.

وبينت الشرطة أنه تم استدعاء الضباط في الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، بعد تقرير عن وجود جثة في القناة.

وقال جاماركوس بولارد، إنه كان متجها إلى مقابلة عمل، عندما صادف التمساح وفي فمه ما بدا في البداية وكأنه دمية.

وشرح لقناة فوكس 13 المحلية: "لاحظت وجود جثة في فمه - الجزء السفلي من الجذع - وبمجرد أن رأيت ذلك ركضت مباشرة للإبلاغ. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها تمساحاً، لذا كنت أقول في البداية إنه أمر لطيف، ولكن بمجرد أن رأيت ما كان يحمله، تساءلتُ: هل هذه دمية بين فكيه؟ كانت شاحبة وبيضاء".

وأضاف في مقابلة أخرى: "لقد تتشبث بها، وسبح إلى قاع القناة... لم أصدق أنه حقيقي".