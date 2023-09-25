عودة صحفي باكستاني إلى منزله بعد 4 أشهر من اختفائه

عاد الصحفي والمذيع التلفزيوني الباكستاني عمران رياض خان، المعروف بدعمه لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إلى منزله بعد نحو أربعة أشهر من اختفائه، بحسب الشرطة الباكستانية وزملاء الصحفي.

واختفى المذيع التلفزيوني واليوتيوبر عمران رياض خان، في مايو الماضي بعد أيام من اندلاع أعمال شغب في جميع أنحاء باكستان عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم الفساد.

وأمرت محكمة في إقليم البنجاب بوسط باكستان الشرطة بالبحث عن رياض خان، لكن مكان وجوده ظل مجهولا. ويعتقد أنه تم احتجازه من قبل وكالات الاستخبارات القوية في البلاد.

وقالت الشرطة في مسقط رأسه في سيالكوت إن عمران رياض خان، الذي لا يمت بصلة قرابة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، عاد إلى منزله بسلام مساء أمس الأحد.

وأكدت عائلة خان ومحاميه عودته، لكن لم ترد أي معلومات عن الجهة التي احتجزت الصحفي.

ورحب حزب عمران خان بهذه الخطوة ووصفها بأنها انتصار للحقيقة.

وقال أنور رضا، رئيس نادي الصحافة الوطني في العاصمة إسلام آباد، إنه تحدث إلى خان وإنه في حالة معنوية جيدة.