المفوضية الأوروبية تفرض قيودا على بيع المواد البلاستيكية الدقيقة

ذكر بيان صحفي أن المفوضية الأوروبية فرضت اليوم الاثنين، قيودا على بيع المواد البلاستيكية الدقيقة والمنتجات التي تتعمد إطلاق مواد بلاستيكية دقيقة أثناء الاستخدام.

ومن المفترض أن تساعد القواعد الجديدة في منع إطلاق نحو نصف مليون طن من المواد البلاستيكية الدقيقة إلى البيئة.

وقالت المفوضية إن هناك نحو 42 ألف طن من المواد البلاستيكية الدقيقة التي تضاف، عن قصد، إلى المنتجات التي يتم إطلاقها إلى البيئة داخل الاتحاد الأوروبي سنويا.

ومن جانبه، قال فيرجينيوس سينكفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات، إن "حظر المواد البلاستيكية الدقيقة المضافة عمدا على المستوى الدولي، يعالج قلقا خطيرا على البيئة وعلى صحة البشر. كما توجد جسيمات بلاستيكية دقيقة في البحار والأنهار وعلى الأرض، وأيضا في الطعام ومياه الشرب".

وأضاف أن "القيود في الوقت الحالي تتعلق بالجزيئات الصغيرة جدا، ولكنها خطوة كبيرة تجاه الحد من التلوث الناتج عن صنع الإنسان".