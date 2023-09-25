 مسؤولون من كوريا الجنوبية والصين واليابان يعقدون محادثات لبحث استئناف القمة الثلاثية المتوقفة - بوابة الشروق
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مسؤولون من كوريا الجنوبية والصين واليابان يعقدون محادثات لبحث استئناف القمة الثلاثية المتوقفة


نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 9:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 9:00 ص

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والصين واليابان سلسلة من الاجتماعات في سول لمناقشة استئناف القمة الثلاثية المتوقفة منذ فترة طويلة بين قادتها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن محادثات رفيعة المستوى ستنطلق غدا الثلاثاء بين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونج بيونج-وون، والنائب الأول لوزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، ونونج رونج، مساعد وزير الخارجية الصيني.

وقبل المحادثات الثلاثية، من المقرر أن يعقد تشونج محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه الياباني والصيني في وقت متأخر من اليوم الاثنين، وفقا للمصادر، وسط مسعى لعقد قمة ثلاثية محتملة.

وبعد أن عقدت القمة الثلاثية بين الدول الثلاث لأول مرة في ديسمبر 2008، توقفت منذ عام 2019، بسبب النزاع الكوري الياباني حول أحكام تعويضات العمل القسري وجائحة كورونا.


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