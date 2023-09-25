تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و518 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

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شهدت الموانئ البحرية للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و518 شاحنة و444 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 915 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 1500 طن بضائع، و134 شاحنة و366 سيارة، وشملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و384 شاحنة و78 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة العبارة أمل، وكان قد شهد الميناء أمس مغادرة السفينتين "الحرية وبوسيدون اكسبريس".

وشهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال وصول وسفر السفن "آيلة، وبريدج، وسينا"،

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحسين، وعلى متنها 360 سيارة بوزن 720 طنا قادمة من جدة.