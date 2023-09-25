قال الفنان محمود عبد المغني، إنه عمل في «ورشة طوب» ليتمكن من تدبير احتياجاته أسرته، كجزء من المسئولية التي تحملها رفقة شقيقه الأكبر بعد وفاة والدهما.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «واحد من الناس» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة «الحياة»، وعُرضت مساء الأحد: «اشتغلت في ورشة طوب لإنها كانت أقرب حاجة للبيت، واشتغلت في البلاط لإنها شغلانة الشارع نفسه في الوراق وعندنا صنايعية كتير».

وأشار إلى أن عمله في «البلاط» استمر لفترة طويلة، تمتد لسنوات، وكان يتقاضى يوميا 25 جنيها، وقد كان رقما خرافيا في ذلك الوقت، في حين أن أول مبلغ تقاضاه أسبوعيا من «ورشة الطوب» كان خمسة جنيهات أسبوعيا.

ونوه بأن أعطى هذه الأموال إلى والدته، لكنها رفضت وطالبته أن يشتري بها شيئا لنفسه، ووقت بينهما جدال كبير في هذا السياق.

