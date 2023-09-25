الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي في مصر

في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر على أطراف العاصمة المصرية، كان مجدي عبد الله وابنه يستكشفان أسعار الحلوى المميزة للاحتفال بذكرى المولد النبوي في مصر تمهيدا لاتخاذ قرار شراء كمية تتناسب مع ميزانيته.

وقال عبد الله لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "في السابق، كنت احتفل بالمولد النبوي بشراء حلوى لأسرتي، وأمي وأخوتي، لكن في ظل هذه الأسعار إذا فعلت هذا أحتاج لأكثر من عشرة آلاف جنيه".

وأضاف عبد الله الذي يملك متجرا لبيع المواد الغذائية "سأكتفي بشراء علبة للأولاد وأخرى لأمي مع تقليل الكميات".

ويحرص المصريون على الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وتختلف مظاهر الاحتفال باختلاف المكان والثقافة. ففي الأحياء ذات المستوى المتوسط يقتصر الأمر على شراء حلوى المولد التقليدية، فيما يفضل سكان بعض المدن في صعيد مصر إقامة ولائم وتوزيع أطعمة ومشروبات.

غير أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وما صاحبها من زيادات كبيرة في أسعار السلع والمواد الغذائية، ومنها حلوى المولد، ألقت بظلالها على الاحتفالات التقليدية للمصريين بهذه المناسبة، بما في ذلك إقبال المواطنين على متاجر بيع الحلوى.

واتجهت بعض متاجر الحلوى الكبرى إلى بيع حلوى المولد بالقطعة بدلا من العلبة التقليدية، في محاولة للحفاظ على مستوى المبيعات بعد تراجع القدرة الشرائية لملايين المصريين مع فقد العملة المحلية لأكثر من 50 بالمئة من قيمتها أمام الدولار في آخر 18 شهرا.

وتقول ميادة، مديرة مبيعات إحدى شركات بيع الحلوى في القاهرة، لوكالة أنباء العالم العربي "حاولنا أن نستهدف كافة الشرائح الاقتصادية، علبة الحلوى تتراوح ما بين 350 جنيها (11 دولارا) وحتى أربعة آلاف جنيه (130 دولارا)".

وأضافت "الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بسبب الارتفاع الكبير في مكونات الحلوى من سكر وعسل وفول وسمسم، وهذا يؤثر بشكل كبير على الإقبال".

ورغم مساعي التجار استهداف الطبقة المتوسطة ومنخفضة الدخل عبر تقليل كميات علب الحلوى ليتسنى بيعها بأسعار مناسبة، قالت ميادة "هذا العام انخفض الإقبال من الطبقة المتوسطة، بينما اختفى المواطن الذي كان يشترى علبة الحلوى مقابل 150-200 جنيه".

وأكد مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات في الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية (130 كيلومترا شمال شرقي القاهرة)، ضعف الإقبال على شراء حلوى المولد خلال الموسم الحالي.

وقال لوكالة أنباء العالم العربي "الإقبال على شراء حلوى المولد الموسم الحالي ضعيف، الأسعار ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار السكر والسمسم وكافة المستلزمات التي تدخل في الصناعة".

وخلال الفترة التي تسبق ذكرى المولد النبوي في مصر، كان باعة حلوى المولد يفترشون أرصفة الشوارع العامة، وكانت بعض المتاجر تستأجر أماكن بيع مؤقتة لمواجهة الإقبال على الحلوى في هذا الموسم الذي يستمر ما يقرب من شهر.

وأشار الفيومي إلى توقف العديد من المتاجر عن الحلوى كما جرت العادة في المواسم السابقة، وقال "محلات كثيرة لم تعرض الحلوى مثل كل عام بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الإقبال... شراء الكميات المعتادة من جانب المواطنين انخفض كثيرا مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أن من كان يشتري عشرة كيلوجرامات لتوزيعهم على الأهل أصبح يشتري خمسة كيلوجرامات فقط، ولكنه استدرك قائلا "شراء حلوى المولد عادة مصرية لا تستطيع الأسر الاستغناء عنها، ممكن تقلل الكمية لكن يجب أن تشتري".

وقال رئيس شعبة الحلويات في الغرفة التجارية بالدقهلية إن أقل سعر للكيلوجرام من حلوى المولد يصل حاليا إلى 120 جنيها، بينما كان يتراوح العام الماضي بين 60 و70 جنيها.

وتابع قائلا "سعر طن السكر كان يبلغ العام الماضي 18 ألف جنيه وارتفع العام الحالي إلى 33 ألف جنيه... أسعار المستلزمات ارتفعت بمعدل 60 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي".

لكن الفيومي يرى أن ارتفاع الأسعار ليس السبب الوحيد لضعف الإقبال.

وقال "تزامن موسم دخول المدارس مع موسم المولد النبوي، بالإضافة إلى خروج المواطنين من موسم المصايف".

* عروسة المولد

فضل صالح طايع وزوجته طريقة أخرى للاحتفال بذكرى المولد النبوي بعيدا على الحلوى، وقررا شراء دمية على شكل عروسة لابنته، يُطلق عليها (عروسة المولد).

وقال طايع "ابنتي تكون أكثر سعادة خلال اللعب بهذه العروسة، لا داعي لشراء الحلوى بهذا الأسعار المرتفعة".

وأضاف أنه إلى جانب أن الحلوى غير مفيدة صحيا، فإنها تشكل إهدارا للأموال في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبجوار مسجد أبو القاسم في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوبي القاهرة، اعتاد علي الشيمي، وهو تاجر أقمشة في المدينة، تقديم الطعام لرواد المسجد خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وقال الشيمي لوكالة أنباء العالم العربي "هذه العادة ورثتها عن والدي، ومهما كانت صعوبة الأوضاع الاقتصادية لن أستطيع التوقف عن القيام بها".

وتابع قائلا "الخير ليس كما كان في السابق، ولكن الاحتفال بالمواد النبوي يجلب الخير... نحتفل بالطعام وتلاوة القرآن والصلاة على النبي في المسجد".

وأشار الشيمي إلى مظهر آخر للاحتفال بالمولد في مدينته بقوله "يوم المولد يجوب بعض أتباع الطرق الصوفية شوارع المدينة مرددين الأناشيد والأغاني التي تمدح الرسول ويتفاعل معها الكثيرون لتصبح مظاهرة كبرى".