 صحة الأقصر تشن حملة مرورية على شوادر حلوى المولد وتعدم كمية فاسدة منها - بوابة الشروق
الإثنين 25 سبتمبر 2023 2:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

صحة الأقصر تشن حملة مرورية على شوادر حلوى المولد وتعدم كمية فاسدة منها

محمد راشد
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 2:29 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 2:29 م

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بالمرور على شوادر وأماكن بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي، وأسفر ذلك عن إعدام 52 كيلوجرام حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 8 محاضر.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الحملات للرقابة على الأغذية مستمرة بصفة يومية؛ لضمان وصول منتجات غذائية آمنة لجميع المواطنين، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منافذ تداول وتصنيع المواد الغذائية، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين.

وأكد أن الحملات المرورية على شوادر الحلوى مستمرة لضبط المخالفين من الباعة وإعدام أي كميات فاسدة من الحلوى قبل بيعها للجمهور، وإحالة أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك