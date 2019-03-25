الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعي رصد لحماس في قطاع غزة

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قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعدة غارات اليوم الاثنين، موقعي رصد يتبعان لحركة "حماس" على أطراف قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعي رصد وسط وشمال قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال احتجاجات في عدة مناطق شرق القطاع قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

فيما قال جيش الاحتلال إنه استهدف "موقعين عسكريين لحركة حماس في البريج وجباليا، حيث شهدتا أعمال إخلال بالنظام عنيفة"، مشيرا إلى أن "عبوة ناسفة ألقيت من مخيم البريج صوب قوات الجيش قرب السياج الحدودي، دون إصابات".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في الأيام الثلاثة الماضية مواقع رصد لحماس على أطراف قطاع غزة بدعوى اندلاع "أعمال الشغب" وإطلاق النار منه نحو قواته.

وأعلنت جماعة "الشباب الثائر" المدعومة من حركة حماس وفصائل أخرى في غزة قبل أيام عن استئناف إطلاق "أعداد كبيرة من البالونات الحارقة" باتجاه مستوطنات وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية حاجز بيت حانون/إيرز المخصص لعبور الأفراد من وإلى قطاع غزة منذ 11 يوما ردا على الاحتجاجات شرق القطاع.