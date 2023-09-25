سان جورج: من سوء حظنا أن نواجه الأهلي مبكرا في دوري الأبطال

يرى داويت وبيشيت، عضو مجلس إدارة نادي سان جورج الإثيوبي، أن من سوء حظ فريقه مواجهة الأهلي في هذا الدور المبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز على فريق سان جورج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل، على الملعب ذاته.

وقال داويت وبيشيت في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «لدينا فريق شاب يحتاج للمزيد من الوقت، لكننا بذلنا ما في وسعنا وحاولنا مجاراة الأهلي».

وأضاف: «بالطبع من سوء حظنا أن نواجه الأهلي مبكرًا، كان هدفنا الذهاب إلى مراحل أبعد في دوري الأبطال».

وتابع: «بالطبع لا يمكنني القول بأننا نستطيع الفوز على الأهلي لأنه الأكبر في إفريقيا، وفي المرحلة الحالية وبمستوانا الآن لا يمكننا فعل ذلك».

وكشف: «لعبنا مباراة الذهاب في غياب أهم لاعبيّن بالفريق، وسيتواجدا معنا في لقاء الإياب وأعتقد أننا سنظهر بشكل مختلف».

وأوضح: «قررنا لعب المباراتين في القاهرة، لأن ملعبنا ليس جاهزًا وفقًا لشروط الكاف، كما أن الفترة الزمنية بين المباراتين قصيرة للغاية».

وأتم: «أعجبني كثيرًا لاعبي الأهلي بيرسي تاو وحسين الشحات، فهما لاعبان على أعلى مستوى».