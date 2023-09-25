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كوريا الجنوبية وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي

سول - قنا
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 5:33 م

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، الاتفاق مع تركيا على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع وصناعة الأسلحة بما يشمل التوقيع على اتفاقية عسكرية بينهما.

وأفاد شين بيوم-تشول نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي خلال لقائه اليوم في العاصمة سول، نظيره التركي ألباسلان كافاكلي أوغلو بأن الجانبين سيوقعان اتفاقية بشأن حماية المعلومات العسكرية السرية، وذلك دون تقديم إطار زمني محدد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز التعاون الدفاعي مثل تطوير دبابات "أتاي" التركية. يذكر أن تركيا وقعت في العام 2008 عقدا مع شركة "هيونداي روتيم"، الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للدبابة القتالية "K2"، لنقل التكنولوجيا.

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