الصين تنتقد بطء سير التحقيقات في تفجيرات نورد ستريم

انتقد متحدث وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الاثنين، التقدم "البطيء للغاية" في تحقيقات تفجيرات أنابيب الغاز "نورد ستريم"، مطالبا الدول المعنية بـ"الكشف عن النتائج في أقرب وقت ممكن".



وقال وانج، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية: "مر نحو عام على انفجار خط أنابيب نورد ستريم، لكن يبدو أن التقدم في التحقيق بطيء للغاية"، مضيفا أن "الدول (لم يسمها) التي تدعي الانفتاح والشفافية التزمت الصمت تقريبا بشأن قضية نورد ستريم، وهو أمر محير".



وتابع وانج أن "حماية أمن البنية التحتية الحيوية هي مصدر قلق مشترك للمجتمع الدولي"، وأضاف: "نأمل أن تستجيب الدول المعنية بشكل فعال لشكوك ومخاوف المجتمع الدولي، وتكشف الحقائق للعالم في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن الصين تدعم إجراء تحقيق "موضوعي وعادل ومهني" بشأن الحادثة.



وفي أواخر سبتمبر العام الماضي، تم رصد تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطي أنابيب نورد ستريم1 و2، حيث تبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات والإيحاءات بوقوف الطرف الآخر وراءها، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد.



ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدنمارك، حيث أعلن البلدان أن التفجيرات كانت "متعمدة"، وأنهما يحققان في الحادث بمشاركة ألمانيا، لكنهما لم يحددا المسؤولين عنها بعد.