مقتل 9 أشخاص وفقدان شخص في انفجار بمصنع لكرات الجولف في تايوان

واصل رجال البحث والإنقاذ جهودهم اليوم الإثنين في جنوب تايوان، بحثا عن عامل مفقود بعد وقوع انفجار في مصنع لكرات الجولف.

وكان الحادث قد وقع في وقت متأخر من الجمعة الماضية في مصنع تمتلكه شركة لانش للتكنولوجيا، المصنعة لكرات الجولف، الواقعة في مقاطعة بينجتونج. واستمر الحريق لمدة 28 ساعة قبل أن يتم إخماده.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.

وقالت الحكومة المحلية اليوم الاثنين إن هذا الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم أربعة من رجال الإطفاء وخمسة من العاملين في المصنع، كما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص.

وقال تشو شين مي المسؤول في مقاطعة بينجتونج اليوم إن من بين المصابين الـ56 الذين تم نقلهم إلى المستشفى، صُنفت حالة 15 منهم على أنها خطيرة، ويتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة.

وقال مسئول من الحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن أعمال البحث عن العامل المفقود مستمرة اليوم، كما أنه يتعين إجراء اختبار الحمض النووي للمساعدة في تحديد هوية الضحايا المحتملين.

وأعلنت الحكومة المحلية اليوم أن الشركة تواجه إمكانية دفع غرامة بقيمة 2.4 مليون دولار تايواني جديد (74.651 دولار أمريكي) بسبب إخفاقها في إدارة مواد كيماوية خطيرة بصورة قانونية، كما أنها لم توجه العاملين للمساعدة في جهود الإنقاذ خلال الحادث.

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