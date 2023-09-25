وزير مالية سابق في الفلبين: الحكومات عليها إتاحة مناخ استثماري مناسب يحمي المستثمرين

قال جوزيه ليتو خماتشو وزير المالية الأسبق في دولة الفلبين، إن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية، ما يستلزم التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول دور البنوك التنموية في إنشاء نظام معلوماتي ومناخ مناسب للأعمال، وذلك خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن الدول والحكومات عليها إتاحة مناخ استثماري مناسب ليتم حماية المستثمرين فيه، وأن تكون الأمور واضحة ومستقرة.

وشدد على ضرورة تطبيق المعايير بشكل متساوٍ وعادل بين الجميع، حتى يتم الاستثمار الجيد في البنية التحتية، لافتا إلى أن الحكومات عليها تشجيع الشراكات العامة عبر إنشاء برامج تشمل العديد من الاقتصادات.

ونوه بضرورة تحديد الشرائح التي ترغب الحكومات في التعامل معها، على مستوى البنية التحتية، مؤكدا أن الحكومات عليها تقديم أطر قانونية تسمح لها بتأسيس صناديق ائتمان إذا كان هناك تدفق كبير للأموال بما يسمح بانسيابها.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.