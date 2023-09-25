مفتشية آثار النجف في العراق تتسلم 350 قطعة أثرية من مواطنين

أعلنت مفتشية آثار وتراث النجف في العراق اليوم، تسلمها (350) قطعة أثرية تعود لحقب مختلفة من قبل مواطني المحافظة جنوب بغداد.

وقال أحمد علي مدير المفتشية في بيان صحفي، إن القطع الأثرية متنوعة بين جرار فخارية، ومسكوكات دمى، ومطارق معدنية، وأشكال حجرية، وحلي وأساور نحاسية، وخرز وتماثيل وأجزاء من ألواح فخارية وزجاجية مختلفة الأشكال والأحجام، تم تسلمها من المواطنين وللمرة الأولى خلال هذا العام.

وأكد أن أغلب القطع المستلمة بحالة جيدة وسيتم تسليمها للمتحف العراقي والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها من قبل اللجنة الفنية لغرض تصنيفها وتقييمها ومعرفة قيمتها التاريخية.