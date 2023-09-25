وزارة الدفاع العراقية: سقوط إحدى طائرات الجيش بسبب خلل فني وإصابة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، سقوط إحدى طائرات الجيش جنوبي البلاد بسبب خلل فني وإصابة طاقمها.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة «إكس»، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن الطائرة هليكوبتر من نوع بيل (جت رنجر) مخصصة للتدريب.



وأضافت أن الطائرة كانت في طلعة جوية تدريبية في قاعدة الكوت الجوية، عندما تعرضت لخلل فني أسفر عن سقوطها.



وأسفر الحادث عن إصابة طاقم الطائرة إصابات خفيفة، وتم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة، وفق نص البيان.

بيان



أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها أبطال طيران الجيش بواسطة طائرات الهليكوبتر نوع بيل (جت رنجر) المخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية التابعة للقيادة أعلاه، سقطت إحدى تلك الطائرات نتيجة خلل فني، مما أدى إلى إصابة طاقم الطائرة إصابة خفيفة، وقد تم إرسال لجنة فنية من الوزارة… pic.twitter.com/fLVAGKiRez — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) September 25, 2023



وتكررت خلال السنوات الأخيرة الماضية سقوط طائرات عسكرية في العراق، ففي ديسمبر 2021، أصيب طاقم طائرة هليكوبتر نوع «مي 17» تابعة لطيران الجيش العراقي، تعرضت إلى عطل فني أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة في منطقة الرفاعي في محافظة ميسان.



وفي يوليو من العام نفسه، قُتل خمسة عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك، خلال تأديتها مهمة قتالية.