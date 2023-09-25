قال نائب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، أحمد الدومة، إن أعداد الإصابة المسجلة بعدوى الملاريا سجلت على مدار الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 13 ألف إصابة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث» مساء الإثنين، إلى احتمالية تزايد أعداد الإصابات في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة المتمثلة في صعوبة الاغتسال، لافتا إلى تسجيل الولاية 14 إصابة أخرى بحمى الضنك.

ولفت إلى ضعف الاستعدادات الصحية لوزارة الصحة السوادانية بشأن مواجهة الأمراض المحتمل تفشيها تزامنا مع حلول فصل الخريف، منوها أن ضعف شبكات الاتصال حالت دون الإبلاغ عن الإصابات كافة بين المواطنين.

وأضاف أن الأيام الأخيرة تشهد تزايدا في حالات الإصابات، منوها في الوقت ذاته إلى عقد الإدارات المختلفة بوزارة الصحة اجتماعات دورية أسبوعيا لمراقبة الوضع الصحي، وأخرى تنسيقية مع المنظمات العاملة داخل السودان.

وأشار إلى ترقب الوزارة وصول شحنات من الأدوية من المنظمات الأممية لعلاج المصابين، لا سيما في ظل عدم وجود دعم لأنشطة المكافحة والتي أصبحت تمثل أولوية حالية لتدارك الموقف الصحي ومنع تفشي العدوى في البلاد.