 تعليم الوادي الجديد: استمرار متابعة المدارس للوقوف على الجاهزية للعام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد: استمرار متابعة المدارس للوقوف على الجاهزية للعام الدراسي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 11:18 ص

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار عمل لجان المتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023_2024.

وشدد على توافر كل الخدمات والتحقق من جميع معايير الأمن والسلامة داخل المنشأة التعليمية، وحل أي مشكلات أو معوقات داخل المدارس، ولا يتم المغادرة إلا بعد التأكد تماما من حلها.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، انطلاق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الانجليزية، مؤكدا أن البرنامج استهدف معلمي الرياضيات بمدارس اللغات، والعام من منطلق الحرص على تنمية وصقل مهارات المعلمين فى تدريس مادة الرياضيات باللغة الانجليزية، بالإضافة لإمدادهم بالخبرات بمجال صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة،
بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام الرياضيات وتوجيه اللغات بالمديرية وإدارة التدريب.

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