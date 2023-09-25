انخفض العجز بالميزان التجاري للمملكة الأردنية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليوالماضي، بنسبة 3ر9بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمته 5,307 مليار دينار.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين؛ ارتفعت الصادرات الوطنية خلال 7 أشهر منذ بداية 2023 بنسبة 3ر1 بالمئة، لتبلغ 4,914 مليار دينار فيما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 4ر0 بالمئة، لتبلغ قيمتها 5,292 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة 6ر9 بالمئة، لتبلغ قيمته 378 مليون دينار،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وانخفضت المستوردات بنسبة 7ر1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 10,599 مليار دينار عن نفس الفترة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.

وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تموز الماضي ما مقداره 779 مليون دينار، بانخفاض قدره 4ر2 بالمئة، والصادرات الوطنية 717 مليون دينار، بانخفاض نسبته 4ر1 بالمئة، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، بارتفاع نسبته 24 بالمئة، فيما بلغت المستوردات 630ر1مليار دينار، بانخفاض نسبته 4ر2 بالمئة خلال تموز الماضي، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 851 مليون دينار خلال هذا الشهر بانخفاض نسبته 5ر8 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 8ر47 بالمئة خلال الشهر نفسه مقارنة بنسبة 9ر46 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 9ر0 نقط مئوية.