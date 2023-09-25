خبراء: بدء التداول على أذون الخزانة من خلال البورصة يجذب شريحة جديدة من المستثمرين

النمر: خطوة على الطريق تضيف أدوات جديدة للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية



يرى عدد من الخبراء، أن بدء التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية خطوة جيدة وإضافة إلى السوق، تساهم فى تنويع الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وتجذب شريحة جديدة إلى السوق، ما يساهم فى ضخ سيولة جديدة.



وبدأ، أمس الأحد، التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية، معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية، كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطنى، وبلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة فى أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه، بعدد 109 عمليات.



قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة: إن بدء التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة خطوة إيجابية توفر أدوات جديدة فى السوق أمام المستثمرين، وخطوة على الطريق تضيف أدوات جديدة للسوق وتساهم فى تنويع الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، سواء الاستثمار المؤسسى أو الاستثمار الفردى، قائلا «أتمنى أن تكون سوقا نشطة ولا تعتمد على الصفقات فقط، ونتمنى لها النجاح، فقد تكون إضافة قيمة للسوق».



وأضاف النمر، أن هذه الخطوة تساهم فى توفير سيولة جديدة، ولكن ما زالت التجربة جديدة على السوق ونحتاج إلى وقت كافٍ للحكم على مدى نجاحها واستمراريتها، لذا يجب الانتظار حتى نرى الأداء خلال الفترة القادمة، حيث ما زالت فكرة الاستثمار فى أذون الخزانة لدى الأفراد فى بدايتها، بالإضافة إلى أن المؤسسات تستثمر بالفعل فى الأذون وتتداول بها عن طريق السوق الأولية، قائلا إن الخطوة الجديدة هى أن يكون لها نافذة متاحة من خلال البورصة وهو الشىء الإيجابى.



من جانبها قالت منى مصطفى، مديرة التداول فى شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية: إن التداول على أذون الخزانة من خلال شاشات البورصة، يمثل إضافة أداة استثمار جديدة من خلال البورصة، مما يساهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بهذا النوع من الاستثمار، ما يؤدى إلى زيادة حجم الإقبال على السوق، مضيفة أنها خطوة جيدة تؤدى إلى حالة نشاط فى السوق، وتساهم فى توفير سيولة جديدة.



وأوضحت مصطفى، أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير على الأسهم وحركة التداولات فى السوق بشكل مباشر، وإنما هى محاولة من البورصة لإضافة أدوات جديدة للاستثمار، مثل إطلاق السلع وسندات الذهب ووثائق الاستثمار، فى محاولة للمساهمة فى تنويع الأدوات الاستثمارية بشكل أكبر أمام المستثمرين.