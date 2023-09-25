يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع بالنسبة للظواهر الجوية أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 25

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 22

السلوم 30 19

سيوة 37 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 21

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 20

أبوسمبل 40 26

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى

مكة 41 26

المدينة 45 33

الرياض 42 27

المنامة 38 29

أبوظبى 42 31

الدوحة 40 30

الكويت 45 26

دمشق 35 15

بيروت 31 26

عمان 31 18

القدس 30 18

غزة 30 22

بغداد 43 24

مسقط 33 29

صنعاء 28 14

الخرطوم 38 26

طرابلس 27 21

تونس 26 19

الجزائر 24 16

الرباط 26 16

نواكشوط 36 23

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 32 12

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 31 19

نيودلهى 33 25

جاكرتا 35 24

بكين 24 16

كوالالمبور 31 24

طوكيو 27 19

أثينا 30 17

روما 28 13

باريس 24 12

مدريد 29 14

برلين 22 10

لندن 22 14

مونتريال 20 08

موسكو 20 08

نيويورك 17 12

واشنطن 20 15

أديس أبابا 21 12