حمدي فتحي ينافس على جائزة لاعب الجولة في الدوري القطري

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ينافس حمدي فتحي، نجم وسط الوكرة، على جائزة أفضل لاعب بالجولة الرابعة من الدوري القطري.

نجح حمدي فتحي في تسجيل أول أهدافه بقميص الوكرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلى جانب صناعته هدفًا آخر خلال الفوز على المرخية بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

ونشر الحساب الرسمي للدوري القطري قائمة للاعبين المتنافسين على جائزة أفضل أداء في الجولة الرابعة والتي شهدت تواجد نجم الأهلي السابق حمدي فتحي.

ويتنافس حمدي فتحي مع كلًا من ياسين براهيمي "الغرافة"، رودريجو مورينو "الريان"، محمد وعد "السد"، ريكاردو جوميز "الشمال"، أسامة طنان "أم صلال".

وكان حمدي فتحي قد انتقل لصفوف الوكرة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

ويتواجد الوكرة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 8 نقاط، في حين يتذيل المرخية جدول الترتيب في المركز الـ12 دون أي نقاط.