بنجلاديش: صندوق النقد وافق على تقديم مساعدة مالية سريعة لنا لدعم الإصلاحات الرئيسية

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية سريعة لبنجلاديش، لدعم جهود الحكومة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات رئيسية، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب كبير مستشاري الدولة.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الاربعاء، بأن فريقا من مسؤولي صندوق النقد الدولي، يقوم بزيارة إلى دكا حاليا لإجراء محادثات مع السلطات في بنجلاديش، وسيقدم تقريره إلى مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل.

وجاء عرض تسريع المساعدة في الوقت الذي التقت فيه مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مع رئيس الحكومة المؤقتة للدولة الواقعة في جنوب آسيا، محمد يونس، على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء.

وبعد أن تولى يونس منصب رئيس الحكومة الجديدة في الثامن من أغسطس، طلبت بنجلاديش أموالا إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لإعادة بناء احتياطيات العملة الأجنبية في ظل ظروفها الحالية، والضغط الذى تتعرض لدفع فواتير المشتريات في الخارج.