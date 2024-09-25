أردوغان يبلغ زيلنسكي برغبة تركيا في إحياء مبادرة تصدير الحبوب

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بجهود تركيا لإحياء مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والسعي للوصول إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا أوكرانيا، في الحرب الدائرة بينهما منذ فبراير 2022.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان المكتب الصحفي للرئاسة التركية قول أردوغان، إن تركيا مستعدة للقيام بكل الخطوات اللازمة بما في ذلك الوساطة من أجل الوصول إلى سلام دائم وعادل بين موسكو وكييف.

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أو ما يسمى بمبادرة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بقيادة الأمم المتحدة في 22 يوليو 2022 بهدف عودة حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مستوى ما قبل الحرب، أي تصدير 5 ملايين طن شهريًا.

ونص الاتفاق على أنه يقضي بتفتيش السفن المشاركة في تصدير الحبوب الأوكرانية عند الدخول والخروج من البحر الأسود للتأكد من عدم حمل أسلحة علي متنها، مع قصر التصدير على 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وفي 19 يوليو 2023 أعلنت روسيا انسحابها من اتفاق الحبوب وأخطرت الحكومة الروسية الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بعدم رغبتها في تجديد الاتفاق، وذلك لعدم تلبية مطالبها والتي من بينها إلغاء الغرب للعوائق التي وضعها على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا.