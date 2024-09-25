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وفد قطري يزور أكاديمية الأوقاف الدولية لتبادل الخبرات بين البلدين

وفد قطري يزور أكاديمية الأوقاف الدولية
وفد قطري يزور أكاديمية الأوقاف الدولية
فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:27 ص

استقبل مدير عام أكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور أشرف فهمي موسى، وفدًا من دولة قطر، ضم الدكتور صالح المري من مركز الشيخ عبد الله زيد الثقافي الإسلامي، والدكتور يحيى النعيمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر وأستاذ بجامعة قطر، اليوم بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري للأكاديمية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات والثقافات، وتعزيز جسور التواصل العلمي بين البلدين.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، اطلع الوفد خلال الزيارة على ما تقدمه وزارة الأوقاف المصرية من برامج تدريبية متطورة للأئمة والواعظات في أكاديمية الأوقاف الدولية.

كما استعرض مدير عام التدريب مناهج التدريب الحديثة للأئمة والواعظات، والتي تشمل دورات متكاملة، ودورات متقدمة في الحاسب الآلي، إلى جانب برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى رفع كفاءة الأئمة والواعظات من خلال التدريب المستمر.

وقام الوفد بجولة في مبنى أكاديمية الأوقاف الدولية، شملت قاعات الدراسة ومعامل الحاسب الآلي المتطورة، حيث عبروا عن سعادتهم وإعجابهم بهذا الصرح الكبير.
 

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