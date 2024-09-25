انطلاق فعاليات برنامج تنمية المهارات «مشواري» بمركز شباب العدلية في دمياط

شهد مركز شباب العدلية، بإدارة شباب فرع دمياط، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «مشواري» للنشء والشباب، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

وأوضح مديح حماد وكيل المديرية للشباب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن برنامج «مشواري»، يهدف لتنمية المهارات الحياتية، وتنمية المهارات الشخصية، والتي تتضمن بعض التدريبات عن مهارات التعلم، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة، لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل، موضحًا أن التدريب يركز على مهارات شخصية مثل: «الوعي بالذات، والمرونة المعرفية وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت».

وأشار «حماد»، إلى أن البرنامج تدور محاوره حول مجموعة من المهارات الحياتية « التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير».

ويأتي ذلك تحت رعاية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية، والكابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب.



